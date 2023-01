Anzeige

Darts-WM 2023: Weltmeister Michael Smith verrät - Dieser Deutscher war der härteste Gegner “Bully Boy” von Kroos „überwältigt“

Neun-Darter im WM-Finale! "Das beste Leg aller Zeiten"

SPORT1

Bei der Darts-WM 2023 erfüllt sich Michael Smith mit seinem ersten Titel einen großen Traum. Das härteste Match war für ihn gegen einen Deutschen - jedoch nicht gegen Gabriel Clemens, wie er im Podcast „Einfach mal Luppen“ verrät.

Michael Smith ist endgültig im Darts-Olymp angekommen!

Mit seinem ersten WM-Titel im altehrwürdigen Ally Pally hat der Engländer ein Riesenziel in seiner Karriere erreicht, wie er im wöchentlichen Podcast „Einfach mal Luppen“ von Toni und Felix Kroos verriet. (NEWS: „Bully Boy“ surft auf der Erfolgswelle)

Anzeige

Er habe sich das Finale immer wieder auf YouTube und Social Media angeschaut, weswegen er seinen Triumph mittlerweile realisiert habe. „Trotzdem fühlt es sich immer noch etwas unwirklich an“, gestand er.

Allein der Umstand, dass er von Toni Kroos angeschrieben wurde, ließ ihn völlig verblüfft zurück, wie er zuvor in der TV-Talkshow The MMA Hour preisgab. „Toni Kroos ist wahrscheinlich einer der besten Mittelfeldspieler der Fußballgeschichte. Er hat die Weltmeisterschaft und ich weiß nicht, wie viele Champions-League-Titel er gewonnen hat. Ich war einfach überwältigt.“ (NEWS: Alles zum Darts)

Von seinen Emotionen überwältigt war der „Bully Boy“ auch nach seinem letzten Pfeil auf der Ally-Pally-Bühne. In diesem Augenblick wollte er so dringend zu seiner Familie und mit ihnen feiern, dass er für einen kurzen Moment sogar den Handschlag mit seinem Finalgegner Michael van Gerwen vergessen hatte. „Als ich letztes Jahr das Finale verloren hatte, habe ich mit meinem ältesten Sohn hinter der Bühne geweint. Damals habe ich ihm versprochen, dass ich in einem Jahr wieder hier stehen werde und dann gewinne. Das macht den Erfolg natürlich noch spezieller.“

Michael Smith hofft auf Durchbruch von Gabriel Clemens

Dabei gab es während des Turniers durchaus Situationen, wo ein Ausscheiden möglich gewesen wäre. Vor allem das Duell mit Martin Schindler ist der aktuellen Nummer eins der PDC Order of Merit in Erinnerung geblieben. „Das härteste Match für mich war gegen Martin Schindler. Da lag ich schon 1:3 nach Sätzen zurück. Da musste ich wirklich alles geben.“ (SERVICE: PDC Order of Merit)

Und auch gegen Landsmann Stephen Bunting wurde es brenzlig. „Da bin ich mit der falschen Einstellung in das Match gegangen“, erinnerte sich Smith. Da beide aus derselben Gegend kommen, wollte der 32-Jährige unbedingt beweisen, dass er der bessere Spieler ist. „Dabei habe ich vergessen, was wirklich wichtig ist: mein Spiel zu machen.“

Danke Gaga! So versetzte Clemens Deutschland ins Darts-Fieber