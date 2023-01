FC Bayern: "Einiges zu tun" - Kahn wird deutlich

Der Vorstandsvorsitzende sprach von einem „turbulenten Spiel“, lobte aber „die jungen Spieler, die zeigen konnten, was sie drauf haben“. Dabei hatte Kahn vermutlich unter anderem Arijon Ibrahimovic im Sinn – der Angreifer erzielte sein Premierentor und wurde anschließend von Thomas Müller gefeiert.

Kahn zeigte sich aber nicht vollends zufrieden mit dem Spiel am Bayern-Campus und wurde deutlich: „Der Abend hat auch gezeigt, dass wir noch einiges zu tun haben.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nagelsmann schimpft über Gegentore

Am Freitag steht für den deutschen Rekordmeister der Kracher bei RB Leipzig zur Rückkehr der Bundesliga an. Dabei ist eine bessere Defensivarbeit gefragt, zumal bei zwei Salzburger Treffern die Konterabsicherung nicht funktionierte, wie so oft. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)