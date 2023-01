Schach-Zoff immer absurder: Niemann legt gegen Carlsen nach

Der große Schach-Zoff - und weiter kein Ende in Sicht. Im Gegenteil.

In einer von der Daily Mail veröffentlichten Klageschrift, die am Bezirksgericht in Missouri eingegangen war, heißt es: „Um sicherzustellen, dass er Niemann und dessen Karriere den größtmöglichen Schaden zufügt, hat Carlsen (…) nach dem Sinquefield Cup eine verdeckte Verleumdungskampagne geführt.“