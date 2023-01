Kurioser Grund! Feueralarm im Teamhotel bei der Handball-WM

Weil ein Algerier zu viel Haarspray benutzt, wird im Hotel in Kattowitz Feueralarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückt mit vier Löschfahrzeugen an, muss aber nicht eingreifen.

Ein Feueralarm in einem Teamhotel in Kattowitz hat am Morgen bei der Handball-WM für Unruhe unter den betroffenen Mannschaften gesorgt.