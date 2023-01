Pep Guardiola mit überraschender Ansage nach Manchester-Derby: Premier League interessiert mich nicht!

„Die Premier League und der Carabao Cup (City schied am Mittwoch aus) interessieren mich nicht, wir können sie nicht gewinnen“, sagte der sichtlich bediente Trainer von Manchester City nach der Partie bei BT Sport . „Wir haben (in den letzten Jahren) viel gewonnen, das ist kein Problem.“

Zur Erklärung: City hat nach der Derby-Pleite weiterhin fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Arsenal. Die Gunners haben allerdings noch ein Spiel weniger absolviert und könnten mit einem Sieg gegen die Tottenham Hotspur am Sonntag auf acht Zähler davonziehen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Guardiola trotzig: Es ist mir egal!

Bei der BBC stieß er in ein ähnliches Horn. „Im Allgemeinen bereue ich nichts. Es ist mir egal, ob wir nicht den Carabao Cup oder die Premier League gewinnen, auch wenn wir es natürlich versuchen“, sagte Guardiola als er auf die Chancen der Titelverteidigung angesprochen wurde.

„Es ist mir egal, wenn eine Mannschaft so spielt, wie wir spielen. Heute haben wir abgeliefert“, nahm er seine Spieler in Schutz. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Manchester United setzt Serie fort

Zuvor hatte United das Derby dank eines späten Doppelschlags noch gedreht. Joker Jack Grealish hatte die Citizens im Old Trafford nach 60 Minuten mit 1:0 in Führung gebracht, ehe Bruno Fernandes durch einen sehr strittigen Treffer (78.) und Marcus Rashford (82.) doch noch die heimischen Fans jubeln ließen.

Das Team von Erik ten Hag setzte damit eine beeindruckende Serie fort und feierte den neunten Pflichtspielsieg in Folge. United rückte in der Tabelle mit nun 38 Punkten bis auf einen Zähler an das Team von Guardiola heran.