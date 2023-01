United gewinnt Manchester-Derby gegen City nach Comeback

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat das 189. Stadt-Derby gegen den Rivalen City nach einem furiosen Comeback gewonnen. Die Mannschaft von Teammanager Erik ten Hag drehte die Partie nach Rückstand und gewann im Old Trafford gegen den amtierenden Meister mit 2:1 (0:0).

ManCity verpasste so die Chance, auf zwei Punkte an Tabellenführer FC Arsenal heranzurücken. Die Gunners können nun am Sonntag mit einem Erfolg im Nord-London-Derby gegen Tottenham Hotspur weit davonziehen. United liegt nach dem siebten Sieg im siebten Pflichtspiel des Jahres als Dritter nur noch einen Punkt hinter den Citizens.