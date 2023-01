Später Wahnsinn: Manchester United schlägt Manchester City - Schweinsteiger feiert

Manchester United schlägt in der Schlussphase gegen Manchester City doppelt zu - und entscheidet das Derby für sich.

Später Wahnsinn im Old Trafford: Manchester United hat das Derby gegen Manchester City in der Premier League dank eines Doppelschlags mit 2:1 (1:0) für sich entschieden.

Das Team von Erik ten Hag setzte damit eine beeindruckende Serie fort und feierte den neunten Pflichtspielsieg in Folge. ManCity dagegen kassierte nach dem 0:2 im League Cup gegen den FC Southampton den nächsten Rückschlag. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

United rückte in der Tabelle mit nun 38 Punkten bis auf einen Zähler an das Team von Pep Guardiola heran, das Spitzenreiter Arsenal (44) langsam aus den Augen verliert. Die Gunners können nun am Sonntag mit einem Erfolg im Nord-London-Derby gegen Tottenham Hotspur weit davonziehen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)