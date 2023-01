Basketball: Bekommt Deutschland bald neue Verstärkung aus der NBA?

Das Team des Deutschen Basketballbundes könnte sich bald über einen weiteren Lakers-Spieler in den eigenen Reihen freuen. Kapitän Dennis Schröder spricht von ernsthaftem Interesse.

Reaves‘ Bruder spielt in deutscher Bundesliga

Reaves soll seit dem vergangenen Jahr einen deutschen Pass haben. Schon im Februar 2022 berichtete basketball.de von den Bestrebungen, die nun in die Tat umgesetzt sein sollen. Seine Großmutter ist in Deutschland geboren. Bruder Spencer Reaves steht aktuell bei Brose Bamberg in der Basketball-Bundesliga unter Vertrag.