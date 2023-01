DHB irritiert über Schwarzer-Aussagen

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat mit Unverständnis auf die Kritik von Ex-Weltmeister Christian Schwarzer an Schiedsrichterinnen im Männerbereich reagiert. „Die meisten wissen, dass Christian Schwarzer in den letzten Jahren nicht häufig meiner Meinung war. Das setzt sich heute fort. Ich bin natürlich anderer Meinung. Selbstverständlich ist entscheidend, wie gut die Gespanne Spiele leiten können“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Samstag in Kattowitz.