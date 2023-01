Monobob: Nolte trotz Bahnrekord nur Zweite - Humphries siegt

Zweier-Olympiasiegerin Laura Nolte hat ihren dritten Weltcupsieg in Folge verpasst.

Zweier-Olympiasiegerin Laura Nolte hat ihren dritten Weltcupsieg in Folge verpasst. Trotz eines Bahnrekords im ersten Lauf musste sich die 24-Jährige im Monobob am Samstag in Altenberg der Olympiasiegerin Kaillie Humphries (USA) mit 0,55 Sekunden Rückstand geschlagen geben. Das Podium komplettierte die Kanadierin Appiah Cynthia (+0,94).