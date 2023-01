Anzeige

"Muss ein Witz sein": Was will Manchester United mit Wout Weghorst? Was will United mit Weghorst?

"Wie ein Tennisspiel": Darum kritisiert Ten Hag sein Team

Justin Schroll

Wout Weghorst heuert bei Manchester United an und wagt nach einem ersten erfolglosen Abenteuer einen neuerlichen Anlauf in der Premier League. Der Transfer sorgt für Stirnrunzeln, ergibt aber durchaus Sinn.

„Das muss ein Witz sein. Ist er wirklich der Stürmer, den Manchester United braucht? Ich denke nicht, dass dies der Fall ist. In der Premier League gibt es 300 Stürmer wie ihn. Das muss wirklich ein Scherz sein, das kann nicht stimmen.“

Harte Worte der niederländischen Legende Wesley Sneijder über seinen Landsmann Wout Weghorst vor einigen Tagen bei Voetbalprimeur – nun ist der vermeintliche Scherz Realität geworden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Der frühere Wolfsburger Torjäger wechselt auf Leihbasis für ein halbes Jahr vom FC Burnley zum englischen Rekordmeister, nachdem zuvor der Leihvertrag des 30-Jährigen mit Besiktas Istanbul vorzeitig aufgelöst worden war.

Weghorsts zweiter Anlauf in der Premier League

Weghorst kehrt damit in die Premier League zurück, wo er noch eine Rechnung offen hat. Denn bei seiner ersten Station Burnley konnte der Angreifer in der vergangenen Saison keine Bäume ausreißen, nachdem er Ende Januar von Wolfsburg nach England gewechselt war.

In 20 Ligapartien gelangen dem niederländischen Nationalstürmer gerade mal zwei Treffer, ehe er nach dem Abstieg der Clarets nach Istanbul weitergereicht wurde.

Bei Manchester United, wo er in Trainer Erik ten Hag auf einen Landsmann trifft, wagt er nun einen zweiten Anlauf in England und nimmt den Kaderplatz von keinem Geringeren als Cristiano Ronaldo ein, von dem sich die wiedererstarkten Red Devils im November nach dem Skandalinterview des portugiesischen Superstars getrennt hatten.

Wout Weghorst spielte zuletzt für Besiktas Istanbul

Stürmer brennt auf Debüt für Manchester United

„Ich habe in der Vergangenheit gegen den Klub gespielt und es ist ein fantastisches Gefühl, jetzt die Chance zu haben, das berühmte rote Trikot anzuziehen“, sagte Weghorst laut Vereinsmitteilung.

„Ich habe die Fortschritte von United in dieser Saison unter Erik ten Hag gesehen und kann es kaum erwarten, meinen Teil dazu beizutragen, das Team seinen Zielen näherzubringen“, fügte der 30-Jährige hinzu, der für das Ligaspiel am Samstag gegen den Lokalrivalen Manchester City (Manchester United - Manchester City ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) aber noch nicht zur Verfügung steht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Sneijder ist unterdessen bei weitem nicht der einzige Experte, der diesem United-Transfer nichts abgewinnen kann. „Ich war genauso überrascht wie jeder andere“, sagte United-Sturmlegende Andy Cole bei Casinos En Ligne. „Er hatte eine absolut schreckliche Zeit in Burnley.“

Weshalb Cole die Gretchenfrage stellt: „Man kann nur sagen, wenn er so eine harte Zeit in Burnley hatte, was können wir wirklich erwarten, wenn er zu Manchester United kommt?“

Die Antwort ist offensichtlich: einen wuchtigen Stoßstürmer ganz nach dem Geschmack von ten Hag sowie einen Spielertyp, der United nach dem Abgang von Ronaldo abgeht, denn mit Marcus Rashford und Anthony Martial stehen in der Offensive beileibe keine Kopfballungeheuer zur Verfügung. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Mit seiner engagierten Spielweise, seinem Ehrgeiz und seiner Kopfballstärke ist der 1,97 Meter große Weghorst geradezu für die Premier League prädestiniert – genauso wie als erste Pressinglinie, womit er perfekt in das von ten Hag präferierte intensive Spielsystem passt.

Rangnick voll des Lobes für Weghorst

Womöglich ist bei Manchester auch eine Partie aus dem Februar 2022 hängengeblieben, als man sich bei Burnley mit einem 1:1-Remis zufriedengeben musste. Nach der frühen United-Führung durch Paul Pogba gelang Burnley direkt nach der Pause der Ausgleich durch Jay Rodriguez.

Vorausgegangen war eine sensationelle Vorarbeit von Weghorst, der im Angriffsdrittel mit einer herrlichen Körpertäuschung zwei Gegenspieler alt aussehen ließ, ehe er Rodriguez mit einem Steckpass auf die Reise schickte.

Damit unterstrich Weghorst auf beeindruckende Art und Weise, was der damalige United-Coach Ralf Rangnick bereits vor der Partie über ihn gesagt hatte: „Er ist ein sehr technischer Spieler. Aufgrund seiner Größe ist er auch körperlich sehr präsent, aber er ist nicht so sehr ein physischer Zielstürmer. Er ist eher ein technischer Spieler.“

Freistoß-Wahnsinn um Weghorst

Auch wenn er bei Burnley weit unter seinen Möglichkeiten blieb, hat Weghorst davor und danach nachgewiesen, was in ihm steckt. Für Wolfsburg erzielte er in 118 Ligaspielen 59 Treffer, für Besiktas in 16 Partien acht Tore.

Außerdem stellte der Stürmer bei der WM in Katar im Viertelfinale seine Torjägerqualitäten unter Beweis, als er Oranje gegen den späteren Weltmeister Argentinien mit zwei späten Toren – darunter der Freistoß-Wahnsinn in der Nachspielzeit – in die Verlängerung rettete, ehe man im Elfmeterschießen ausschied.

Genialer Freistoß-Trick! Weghorst hat's schon mal getan

Apropos WM: In diesem hitzigen Viertelfinale stand Weghorst nicht nur wegen seiner beiden Treffer im Mittelpunkt, auch der Zoff mit Superstar Lionel Messi sowie die Provokationen auf beiden Seiten sind legendär.

Bei Manchester könnte auf Weghorst nun aber ein frostiger Empfang warten, schließlich trifft er dort auf den argentinischen Innenverteidiger Lisandro Martínez, der seinerzeit in Katar ebenfalls zu den Protagonisten zählte.