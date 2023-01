Weidle gute Siebte in St. Anton

St. Anton am Arlberg (SID) - Skirennläuferin Kira Weidle hat rund drei Wochen vor der WM auch im lange ungeliebten Super-G aufsteigende Form gezeigt. Die 26-Jährige egalisierte im ersten von zwei Rennen in St. Anton als Siebte ihr bestes Weltcup-Ergebnis in ihrer Zweitdisziplin. Der Tagessieg ging an Federica Brignone aus Italien.