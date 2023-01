"Nachnominierung kein Thema": DHB-Team setzt voll auf Wolff

Deutschlands Handballer setzen trotz der Wadenzerrung bei Andreas Wolff weiter voll auf ihren angeschlagenen Torhüter. "Eine Nachnominierung ist kein Thema. Ich erwarte ihm im Training", stellte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Samstag in Kattowitz klar. Wolffs Zimmerkollege und DHB-Kapitän Johannes Golla sagte mit Blick auf das Schlüsselspiel gegen Serbien am Sonntag (18.00 Uhr/ARD): "Wir brauchen ihn in dieser Form von gestern. Seine Monsterparaden geben der gesamten Bank gewaltigen Auftrieb."