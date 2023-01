Kilo-Dilemma: Formel-1-Star warnt vor bösen Folgen

In den vergangenen Jahren wurden die Formel-1-Wagen, auch aus Sicherheitsgründen, immer schwerer. Mercedes-Pilot George Russell zeigt Gründe auf, warum dieser Trend auch riskant ist.

Fast 900 Kilogramm wiegt ein Formel-1-Bolide beim Start eines Grand Prix (mit Sprit). Vorbei die Zeiten, in denen kleine und leichte Rennwagen für die Piloten Fahrspaß pur bedeuteten. Die komplizierte Hybridtechnik macht die Autos mittlerweile so schwer wie einen Kleinwagen.

Deshalb schlägt jetzt der erste Fahrer Alarm. Für Mercedes-Star George Russell ist das Gewicht der Formel-1-Fahrzeuge „außergewöhnlich [hoch]“ und die Fahrbarkeit „nicht so toll“.

Logisch, denn der Ground-Effect der neuen Rennwagen wirkt nur in schnellen Kurven. Bei geringerer Geschwindigkeit neigen die Boliden dagegen brutal zum Untersteuern. Das mag kaum ein Rennfahrer. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Schwere Autos nicht unbedingt sicherer

Russell zielt mit seinen Aussagen aber vor allem auf den Sicherheitsaspekt ab. „Wir machen die Autos immer sicherer“, sagt er bei motorsport.com . „Aber: Wenn die Autos immer schwerer werden, dann ist es bei einem Unfall so, als würdest du mit einem Bus verunfallen, und nicht mehr wie mit einem Smart.“ Das Problem hat in dem Fall der Fahrer.

„Wenn man die Autos immer noch schwerer und sicherer macht, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, an dem schwerer nicht bedeutet, dass es auch sicherer ist“, so der Brite weiter.