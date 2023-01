Handball-WM 2023: Deutsches Spektakel-Tor gegen Katar sorgt für Ekstase

Beim deutschen Auftaktsieg bei der Handball-WM gegen Katar sticht eine Szene heraus. Ein Spektakel-Tor mit der Halbzeit-Sirene versetzt Fans in der Halle und vor dem TV in Ekstase.

Nach 29 Minuten und 56 Sekunden hebt Simon Ernst den Ball an der eigenen Siebenmeterlinie auf. Ein kurzer Blick und schon segelt der Ball weit in Richtung gegnerische Hälfte.

Lukas Mertens veredelt deutschen Traum-Angriff

Deutsche Handball-Fans in Ekstase

Nicht nur die deutschen Fans in der Halle waren begeistert, auch in den heimischen Wohnzimmern herrschte Ekstase - die sich in den sozialen Medien entlud.

Deutschland gegen Katar mit Nachlässigkeiten

„Wir hatten ein, zwei Phasen Anfang der zweiten Halbzeit, in denen es nicht so gut war“, gestand Mertens nach dem Spiel bei Handball-World und meinte mit Blick auf die kommenden Aufgaben: „So eine Phase wie in der zweiten Halbzeit sollten wir unterlassen, das kann am Ende gegen einen anderen Gegner auch schlecht ausgehen.“