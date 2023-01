Knapp fünf Millionen sehen WM-Auftaktsieg

Starker TV-Auftakt, mehr Zuschauer als das Dschungelcamp: Den WM-Auftaktsieg der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Katar (31:27) haben im Durchschnitt 4,85 Millionen Menschen am Fernseher verfolgt. Damit kam das ZDF am Freitagabend auf eine Einschaltquote von 22,9 Prozent. Zum Vergleich: Beim RTL-Dschungelcamp zu späterer Stunde schalteten 4,26 Millionen (21,1 Prozent Marktanteil) ein.

"Ich freue mich, dass wir vom ersten Spiel an das Interesse spüren. Das ist super", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Samstag in Kattowitz: "Es hat sich oft gezeigt, dass unser Team die Begeisterung noch weiterentwickeln und die Quote steigern kann. Das ist eine tolle Perspektive."