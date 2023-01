AEW: Urgestein des WWE-Rivalen heimlich entlassen

Frankie Kazarian, Teil der Gründungscrew von All Elite Wrestling, hat den WWE-Rivalen auf eigenen Wunsch verlassen - und heuert wieder bei seiner alten Heimat Impact Wrestling an.

Wie erst bekannt geworden ist, hat WWE-Rivale AEW Urgestein Frankie Kazarian bereits im November heimlich, still und leise aus seinem erst Anfang 2022 verlängerten Vertrag entlassen - um ihm die Möglichkeit zu geben, anderswo sein Glück zu versuchen. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

„Komplett freundschaftliche“ Trennung von AEW

Kazarian hat in der Nacht zum Samstag bekannt gegeben, dass er einen festen „Langzeitvertrag“ bei der kleineren Liga Impact Wrestling (ehemals: TNA) unterschrieben hat, der im Lauf der vergangenen 20 Jahre schon mehrfach sein Arbeitgeber gewesen war. Er machte sein Comeback bei der Show Hard to Kill offiziell.

Frankie Kazarian war einst auch kurz bei WWE

Kazarian (bürgerlich: Frank Benedict Gerdelman) ist seit mittlerweile über 20 Jahren im Ring aktiv, international bekannt wurde er vor allem für seine Auftritte in den goldenen Jahren von TNA: Er war dort Pfeiler der auf spektakuläre Action fokussierten X-Division, lieferte sich unzählige Duelle mit Stars wie AJ Styles und Samoa Joe.

Darüber hinaus gilt „Kaz“ als Independent-Legende, vor allem in seiner Heimat Kalifornien. Für die ebenfalls von dort stammenden AEW-Mitgründer Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) war er ein Vorbild und Mentor - auch deshalb wurde er an Bord geholt.