Transfer News: Hammer! Ex-Champions-League-Spieler geht in die Kreisliga

Kostas Mitroglou spielte 2017 mit Benfica gegen Sokratis und den BVB in der Champions League © Imago

Konstantinos Mitroglou hat schon Champions League und Europa League gespielt. Jetzt geht der Stürmer in die Kreisliga.

Ein Hauch von Champions League in der Kreisliga!

Der griechische Angreifer spielte schon für Olympiakos Piräus und Benfica Lissabon in der Champions League, für Olympique Marseille in der Europa League und war unter anderen auch bei der PSV Eindhoven, dem FC Fulham und Galatasaray aktiv. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

In der Königsklassen-Saison 16/17 traf Mitroglou mit Benfica im Achtelfinale auf den BVB. Im Hinspiel traf der Stürmer zum 1:0-Sieg, im Rückspiel setzte es aber eine 0:4-Pleite und das Aus.

Transfer-Hammer: Mitroglou in die Kreisliga

In Deutschland lief Mitroglou einst für den MSV Duisburg und Borussia Mönchengladbach auf.

Für den Angreifer wurden in der Laufbahn laut transfermarkt.de insgesamt etwa 43 Millionen Euro überwiesen. Bis Juni 2022 stand der 34-Jährige bei Aris Saloniki unter Vertrag, nun folgt der überraschende Schritt in die Kreisliga.

„Wir haben keinen Geldgeber im Hintergrund, sondern lediglich einen neuen Sponsor, der einen Satz frischer Trikots spendiert. Kostas ist ein guter Freund, der noch einmal mit uns Fußball spielen will“, erklärte Trainer Robert Kruppa, der Mitroglou demnach aus Jugendzeiten in Duisburg kennt, der NRZ . (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

In seiner Vereinskarriere erzielte der Grieche 229 Tore in 487 Spielen, für das Nationalteam waren es 17 Treffer in 65 Partien.