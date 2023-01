Althaus und Freitag springen bei Premiere auf Rang drei

Die Skispringerinnen Katharina Althaus und Selina Freitag sind im ersten Super-Team-Wettbewerb der Weltcup-Geschichte auf das Podest geflogen. Das DSV-Duo sammelte im japanische Zao in sechs Sprüngen 581,8 Punkte und holte Rang drei. Der Sieg ging überlegen an Österreich mit Weltcup-Spitzenreiterin Eva Pinkelnig und Chiara Kreuzer (624,6) vor Norwegen (589,3).

In dem neuen Format, das am 11. Februar auch bei den Männern getestet wird, bilden je zwei Athletinnen einer Nation eine Mannschaft. Die Olympia-Zweite Althaus und Freitag lagen schon nach dem ersten und zweiten Durchgang jeweils auf Rang drei und wehrten am Ende auch den Angriff Kanadas (580,5) ab.