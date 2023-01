Ex-Bayern-Star James wird gefeiert - sogar vom Gegner

In der griechischen Super League stand James in jedem der zwölf Spiele auf dem Platz, wobei er elf Mal in der Startelf stand. Bisweilen kommt er auf ordentliche fünf Scorerpunkte trotz Fitnessrückstand und macht meist den Pass vor der Torvorlage.

James glänzt in griechischer Super League

In einem Mediengespräch sprach Balan darüber, wie er sich in seiner Mannschaft und in der griechischen Liga fühlt sowie wie er über die starke Konkurrenz in der Super League denkt. Dabei erinnerte er sich an das Spiel gegen James und Co. am 21. Dezember, das mit einem 2:2-Unentschieden endete.