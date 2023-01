Biathlon-Ikone unwürdig abserviert: "Hätte gern weitergemacht"

Ole Einar Björndalen war beim Weltcup in Ruhpolding als TV-Experte am Start. Seinen vorherigen Job als Trainer in China verlor er nach dem vergangenen Winter auf unfreundliche Art.

Vor fünf Jahren hatte der Norweger seine glorreiche Karriere beendet und wurde danach als Entwicklungshelfer für die Sportart in China engagiert. Nun sieht man ihn aber wieder an den Strecken der Weltcup-Rennen: Der heute 48-Jährige arbeitet seit dieser Saison für das norwegische Fernsehen als Experte. Auch in Ruhpolding gab er seine Einschätzungen zum Geschehen am Schießstand ab.