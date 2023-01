FC Bayern: Thomas Müller feiert Ibrahimovic

Der Angreifer erzielte in der 69. Minute, nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung, das zwischenzeitliche 2:3. Es war sein Premierentor für die Bayern-Profis. Auch in weiteren Szenen wirbelte Ibrahimovic und probierte sich mehrfach im Eins-gegen-Eins.

Lobende Worte fand auch Mitspieler Thomas Müller, der das Spiel am Bayern-Campus als „besonders“ einstufte! „Glückwunsch an Arijon Ibrahimovic für sein erstes Tor gestern Abend“, schrieb der Routinier, der selbst blass blieb, bei Instagram – und fügte an: „Mach weiter so, mein Freund!“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)