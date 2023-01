Deutscher Gressel vor Debüt für USA

Der gebürtige deutsche Fußballprofi Julian Gressel steht vor seinem Debüt für die US-Nationalmannschaft. Der 29-Jährige, seit vergangenem November amerikanischer Staatsbürger, wird am traditionellen Wintercamp des WM-Achtelfinalisten mit Länderspielen gegen Serbien am 25. Januar und drei Tage später gegen Kolumbien teilnehmen. Das berichtet die Washington Post unter Berufung auf mehrere Familienmitglieder.

Gressel stammt aus dem fränkischen Neustadt an der Aisch und wechselte 2013 in die USA, wo er zunächst Collegefußball spielte. Seit 2017 ist er in der Major League Soccer, 2018 heiratete er eine US-Amerikanerin.

Aktuell ist er für den kanadischen Klub Vancouver Whitecaps aktiv. In 181 Einsätzen in der MLS kommt Gressel, der auf der linken Seite offensiv wie defensiv spielen kann, auf 21 Tore und 60 Vorlagen.

Der US-Kader wird am Mittwoch bekannt gegeben. Das Trainingslager in Carson/Kalifornien beginnt am 21. Januar. Nationalspieler, die in Europa unter Vertrag stehen, werden nicht nominiert, da es keine offizielle FIFA-Abstellungsperiode gibt.