Berater hat irren Torhüter-Plan für Bayern

Ein Spielerberater will die Torhüter-Probleme des FC Bayern lösen - und im selben Atemzug auch noch gleich einen weiteren Deal eintüten.

Nun ist der Berater des Torwart-Talents Vladan Kovacevic erneut mit einem äußerst ungewöhnlichen Vorschlag an die Münchner herangetreten. Franjo Vranjkovic wollte seinen Klienten bei den Münchnern für ein halbes Jahr als temporäre Nummer eins parken, um ihn dann nach England zu transferieren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Hintergrund: Kovacevic, der derzeit mit starken Leistungen beim polnischen Spitzenreiter Rakow Czest von sich reden macht, hat das Interesse eines englischen Klubs auf sich gezogen. Der 24-Jährige kann aber nicht einfach so auf die Insel wechseln. Denn nach dem Brexit muss man als EU-Ausländer gewisse Anforderungen erfüllen, um im englischen Fußball einen Job zu bekommen. ( News: Bayern wird Keeper angeboten)

Konkret müssen Kicker in einem speziellen Punktesystem genügend Zähler aufweisen, um in den höchsten Ligen anheuern zu können. So soll gewährleistet werden, dass nur Top-Spieler verpflichtet werden, um dem eigenen Nachwuchs möglichst viele Chancen zu eröffnen. Die polnische Liga zählt aber nicht zu den Top10-Ligen Europas, daher reicht das „Punktekonto“ von Kovacevic nicht aus.