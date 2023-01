WWE SmackDown: Deutschsprachiges Phänomen gewinnt Gigantenduell

Das Wiener Wrestling-Phänomen Gunther ringt bei WWE SmackDown Braun Strowman in einem Titanenkampf nieder. Bedroht Vince McMahons Comeback seinen Status?

Das Hoch der deutschsprachigen Wrestling-Importe in Amerika hält an!

WWE: Gunther ringt Koloss Braun Strowman nieder

Das „Monster of all Monsters“ - 2,03 Meter groß und angeblich über 150 Kilo schwer - stellte den 35 Jahre alten Gunther (bürgerlich: Walter Hahn) vor seine zumindest körperlich bislang größte Herausforderung.

Strowman konnte zwar zwischenzeitlichen unfairen Eingriffen von Gunthers Imperium-Kollegen (Ludwig Kaiser aus Deutschland und Giovanni Vinci aus Südtirol) widerstehen, am Ende aber trieb Gunther ihn in die Enge: Er schwächte seinen Arm mit einer gezielten Attacke in der Ringecke und schleuderte ihn dann mit einem Powerbomb vom Seil auf den Rücken - die siegbringende Aktion.