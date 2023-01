Anzeige

Bundesliga: Nagelsmann wird wegen Bayerns Torwartfrage deutlich - das ist Ulreichs Rolle T-Frage: Nagelsmann deutlich

"Dann sagt jeder, seid ihr noch ganz dicht"

Johannes Fischer, Kerry Hau

Die Torwartfrage hält den FC Bayern weiter auf Trab. Nach dem Test gegen Salzburg unterstreicht Julian Nagelsmann die Notwendigkeit, einen Neuer-Ersatz zu holen. Sven Ulreich ist dafür nicht vorgesehen.

Der FC Bayern und die Torhüterfrage - es zieht sich wie Kaugummi durch die Winterpause.

Da half es natürlich nicht, dass der Rekordmeister am Freitagabend in seinem einzigen Testspiel vor dem Re-Start der Bundesliga am nächsten Freitag beim wilden 4:4 gegen Salzburg gleich vier Treffer eingeschenkt bekam. (Salzburg-Test: Müller blass, Tel furios)

Zugegeben: Weder Sven Ulreich noch Johannes Schenk, der in der 63. Minute für den 34-Jährigen eingewechselt wurde, hatten ihre Schuld an der Gegentorflut - und doch symbolisierte sie das Dilemma, in dem die Münchner stecken.

Genau eine Woche vor dem brenzligen Spiel bei RB Leipzig stehen die Münchner Klubbosse bei der Suche nach einem Vertreter für den verletzten Manuel Neuer immer noch mit leeren Händen da. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Nagelsmann: „Jeder sieht doch die Torwartsituation“

Seinen auserkorenen Favoriten Yann Sommer konnte Sportvorstand Hasan Salihamidzic aus Mönchengladbach bislang nicht loseisen - und auch bei Alexander Nübel und AS Monaco biss der FCB-Boss auf Granit.

Dass die Bayern aber mit Ulreich und Schenk in die zweite Saisonhälfte gehen, ist ausgeschlossen - das bestätigte Trainer Julian Nagelsmann nach dem Salzburg-Test. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

„Jeder sieht doch die Torwartsituation“, sagte der 35-Jährige in einer Medienrunde nach dem Testspiel. „Wir müssen sowieso einen Torwart holen, das steht außer Frage.“

Um zu zeigen, warum das so ist, malte Nagelsmann den Teufel an die Wand: „Fiktiver Fall: Der Ulle reißt sich nächste Woche das Innenband, was machen wir dann? Dann muss ein ganz junger Torwart, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, in der Champions League und Bundesliga spielen. Dann sagt jeder: Seid ihr noch ganz dicht? Warum holt ihr keinen Torwart?“

Ein neuer Schlussmann wird auf jeden Fall bis zum Ende der Transferperiode am 31. Januar an die Säbener Straße wechseln - die Frage ist und bleibt allerdings immer noch die gleiche: wer könnte das sein?

Mit Ulreich gegen Messi und Mbappé? Wohl kaum

Intern wird nach wie vor darauf gesetzt, dass die Borussia ihren Stammkeeper doch noch ziehen lässt. Doch werden die Bayern es bis zum Schluss darauf ankommen lassen? (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Dabei spielt auch eine Rolle, dass Manuel Neuer über die laufende Saison hinaus ausfallen könnte und der neue Torhüter nicht nur für ein halbes Jahr einspringen würde.

Wird es also Sommer, Nübel - oder Mister X? Sicher scheint aktuell nur, dass Ulreich nicht im Kasten stehen wird, wenn es in die Crunch Time der Saison geht, etwa beim Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain, wenn Lionel Messi und Kylian Mbappé aufs Bayern-Tor marschieren.

So sehr die Bayern ihre Nummer 2 auch schätzen: Der langjährige Neuer-Vertreter wird nicht als Nummer 1 gesehen - auch das machte Nagelsmann am Freitagabend deutlich.

Nagelsmann: „Ulle kennt seine Rolle“

„Wir müssen es diskutieren, das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Ulle kennt seine Rolle, wir wissen, was Ulle kann - Ulle weiß, was er kann“, sagte der FCB-Coach. „Vertrauen hatte er ja schon in der Hinrunde, als Manu verletzt war und er gespielt hat. Da habe ich ja nicht den dritten Torwart eingewechselt, sondern ihn.“