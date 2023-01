Machtdemonstration gegen Juve: Neapel zieht davon

Der Tabellenführer fertigte Rekordmeister Juventus Turin am Freitagabend mit 5:1 (2:1) ab, Neapel baute seinen Vorsprung auf die drittplatzierten Turiner damit auf zehn Punkte aus. Verpasse nichts! Diskutiere mit! Teile starke Stories! Folge SPORT1 auf Facebook - hier entlang!

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte zeigte sich Napoli effektiver. Mittelstürmer Victor Osimhen (14.) und Chwitscha Kwarazchelia (39.) brachten Neapel auf die Siegerstraße - der argentinische WM-Held Angel di Maria, der zuvor bereits die Latte getroffen hatte, sorgte mit seinem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (42.) für Hoffnung bei Juve.

Juve acht Spiele lang ungeschlagen - dann kommt Napoli

Juventus, das mit dem Ex-Frankfurter Filip Kostic sowie dem ehemaligen Schalke-Profi Weston McKennie in der Startaufstellung antrat, hatte sich nach schwachem Start in die Saison zuletzt stark formverbessert gezeigt. Das Team von Massimiliano Allegri hatte vor der Pleite gegen Neapel acht Ligaspiele in Folge gewonnen - dabei jedoch nicht immer spielerisch überzeugt. (DATEN: Die Tabelle der Serie A)