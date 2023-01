DEL: Mannheim verliert gegen Köln, Ingolstadt zieht vorbei

Die Haie gewinnen gegen die Adler in der Verlängerung © FIRO/FIRO/SID

Die Adler Mannheim geraten in der Verfolgergruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zunehmend ins Straucheln.

Auch im Klassiker gegen die Kölner Haie unterlag der achtmalige deutsche Meister am Freitagabend mit 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) nach Verlängerung, Kölns Louis-Marc Aubry (62.) beendete mit seinem Treffer das Spiel. Schon am vergangenen Sonntag hatten die Adler gegen die Düsseldorfer EG (2:3) in der Overtime das Nachsehen.