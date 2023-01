Bayern-Test: Müller blass, Tel furios

Anzeige

Müller bei Bayern in Zukunft nur noch zweite Wahl?

Kerry Hau

Im Test gegen Salzburg offenbart die Abwehr um Benjamin Pavard einige Schwächen. Dafür trumpfen die Youngster auf - allen voran Mathys Tel.

Der FC Bayern liefert sich in seinem einzigen Test vor dem Re-Start ein wildes 4:4 gegen RB Salzburg. Während Benjamin Pavard keine Eigenwerbung betreibt, trumpfen einige Youngster auf.

Die Einzelkritik von SPORT1.

SVEN ULREICH (bis 63.): Die (provisorische) Nummer eins kassierte drei Gegentore, blieb bei allen aber machtlos und machte keine schwerwiegenden Fehler. Mit dem Ball am Fuß ebenfalls souverän. SPORT1-Note: 3

Ab 63. JOHANNES SCHENK: Der Keeper aus der eigenen Jugend bekam an seinem 20. Geburtstag wenig zu tun, präsentierte sich aber solide. Beim späten Ausgleich zum 4:4 war Schenk chancenlos. SPORT1-Note: 3

JOSIP STANISIC (bis 63.): Der Kroate wirkte auf der rechten Abwehrseite nicht immer sattelfest, setzte im Spiel nach vorne aber fast keine Akzente. SPORT1-Note: 4.

Pavard macht instabilen Eindruck

Ab 63. LOVRO ZVONAREK: Der Jugendspieler aus der U23 fiel nach seiner Einwechslung kaum auf, blieb in seinen Aktionen aber meist fehlerfrei. SPORT1-Note: 3

BENJAMIN PAVARD (bis 63.): Sah beim ersten Gegentreffer wie Upamecano sehr schlecht aus, weil er zu weit entfernt von seinem Nebenmann stand, und hinterließ auch in einigen anderen Situationen einen instabilen Eindruck. Vor allem Salzburgs Stürmer Sesko bereitete Pavard Probleme. SPORT1-Note: 5

Ab 63. TAREK BUCHMANN: Sehr solider und sicherer Auftritt des 17-Jährigen. Einziger Makel: Kurz vor Schluss unterschätzte er einen hohen Ball der Salzburger, der zum 4:4 führte. SPORT1-Note: 3

DAYOT UPAMECANO (bis 63.): Im Passspiel zuverlässig, rückte Upamecano bei der Entstehung des ersten Gegentors zu früh aus der Kette, wodurch ein großes Loch entstand, das Koita den Weg zum 1:1 bahnte. Im Gegensatz zu Pavard präsentierte sich Upamecano immerhin sicher im Passspiel und ging aggressiv zu Werke. SPORT1-Note: 3

Ab 63. DALEY BLIND: Der Neuzugang fand sich sofort gut ein, überzeugte an der Seite von Top-Talent Buchmann in der Innenverteidigung mit ruhigem und sauberem Passspiel. SPORT1-Note: 2

ALPHONSO DAVIES (bis 63.): Bayerns Linksverteidiger ließ defensiv kaum etwas anbrennen und machte gerade in Durchgang eins viel Dampf nach vorne, an die Grundlinie kam er jedoch nur selten. SPORT1-Note: 3

Nur Kimmich spielt durch

Ab 63. PAUL WANNER: Der talentierte Offensivspieler agierte wie schon häufiger im Training als linker Verteidiger. Er machte seine Sache ordentlich, konnte sein eigentliches Potenzial vorne aber kaum zur Geltung bringen. SPORT1-Note: 3

JOSHUA KIMMICH: Der einzige Bayern-Star, der durchspielen durfte. Agierte in Hälfte eins zuverlässig mit und gegen den Ball, gewann im Zentrum einige wichtige Zweikämpfe. Sah nach dem Seitenwechsel bei der einen oder anderen Aktion aber nicht sehr sattelfest aus und vergab eine Topchance aus aussichtsreicher Position. SPORT1-Note: 3

RYAN GRAVENBERCH (bis 63.): Gab den offensiveren Sechser und machte einige Bälle fest. Traute sich bis auf sein mutiges Dribbling, das zum 1:0 führte, aber wenig zu und wirkte in der einen oder anderen Situation unglücklich. Will er in der Rückrunde Stammspieler werden, muss mehr von Gravenberch kommen. SPORT1-Note: 4

Ab 63. MARCEL SABITZER: Fügte sich gut ins Spiel des Rekordmeisters ein, präsentierte sich giftig im Zweikampf und sauber im Passspiel. SPORT1-Note: 3

LEROY SANÉ (bis 63.): Auffälligster Spieler in Hälfte eins! Erzielte das 1:0 mit einem wunderbaren Schlenzer in den Winkel (9.) und prüfte Salzburg-Keeper Köhn auch noch weitere Male. Hinzu kamen mehrere gute Dribblings. SPORT1-Note: 2

Ab 63. YUSUF KABADAYI: Der Youngster aus der U23 traute sich wie alle jungen Spieler viel zu. Seine stärkste Aktion: sein Kopfball in der 93. Minute, den Köhn noch gerade so parieren konnte und so das späte Siegtor des Rekordmeisters verhinderte. SPORT1-Note: 3

Tel betreibt Eigenwerbung

JAMAL MUSIALA (ab 63.): Probierte viel, blieb gegen engmaschig verteidigende Salzburger aber oft hängen. Bis auf eine Chance in der 31. Minute – einen knapp am öGehäuse der Gäste vorbeisegelnden Schuss – verzeichnete Musiala wenig nennenswerte Offensivaktionen. SPORT1-Note: 3

Ab 63. ARIJON IBRAHIMOVIC: Der Angreifer aus der U19 nutzte seine Chance als Joker eindrucksvoll. Ibrahimovic erzielte den Anschlusstreffer mit einem satten Flachschuss ins Eck und probierte auch sonst sehr viel im Eins-gegen-Eins. SPORT1-Note: 2

SERGE GNABRY (bis 63.): Wirkte zwar bemüht und gewann einige Eins-gegen-Eins-Duelle auf der linken Außenbahn. Allerdings mangelte es an Präzision im Abschluss und bei Flanken. SPORT1-Note: 4

Ab 63. KINGSLEY COMAN: Mit seiner Einwechslung kam Schwung ins Spiel. Coman machte über die linke Seite viel mehr Dampf als Gnabry und belohnte sich mit seinem Treffer zum 3:3. SPORT1-Note: 2

THOMAS MÜLLER (bis 63.): In Abwesenheit des erkälteten Choupo-Moting im Sturmzentrum gefordert, blieb Müller blass. Die harte Trainingswoche machte sich offenbar bemerkbar, denn bis auf ein paar saubere Pässe trat er kaum gefährlich in Erscheinung. Zu seiner Verteidigung: Er bekam kaum Bälle. SPORT1-Note: 4