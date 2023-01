Formel 1: Red-Bull-Präsentation angekündigt - Weltmeister-Team will gleich vorlegen

Die neue Formel-1-Saison nähert sich in großen Schritten. Nun ist auch Red Bull bereit, das neue Dienstauto von Weltmeister Max Verstappen zu präsentieren. Anfang Februar ist es so weit.

Einen ersten Einblick in die Ambitionen des zweimaligen Titelträgers aus den Niederlanden gibt es am 3. Februar. Dann nämlich will der Rennstall sein neues Auto in New York präsentieren.