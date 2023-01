Handball-WM 2023: DHB-Team setzt Siegesserie fort - Deutscher Auftaktsieg gegen Katar

Gegen Katar setzte sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason mit 31:27 durch und startet damit zum siebten Mal in Folge mit einem Sieg in eine Weltmeisterschaft. (NEWS: Alles zur Handball-WM 2023)

Bis der Sieg gegen Katar in trockenen Tüchern war, mussten die deutschen Fans aber durch eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. In beiden Durchgängen erlebte der dreimalige Weltmeister eine Tiefphase.

DHB-Team hadert mit Schwächephasen: „Dann hast du den Salat“

Am Ende fing sich das deutsche Team jedoch wieder und brachte den so wichtigen Auftaktsieg nach Hause. Dennoch haderte Juri Knorr nach dem Spiel beim ZDF mit diesem Verlauf. „Wir schaffen es nie, das Spiel richtig in unsere Richtung zu lenken. So müssen wir bis zum Schluss noch zittern“, ärgerte er sich und fügte hinzu: „Das letzte Stück Konsequenz hat auf beiden Seiten gefehlt. Aber vielleicht hängt es beim Auftakt auch mit etwas Nervosität zusammen. Das war bei mir auch so.“

Vom Bundestrainer gab es für den jüngsten deutschen WM-Teilnehmer in diesem Jahr noch ein Extralob. „Ich war sehr zufrieden mit ihm. Er hat ein paar Fehler gemacht, aber hat auch ganz wichtige Tore gemacht in der Phase, wo Katar auf einen Punkt herankam.“ Das sahen auch die Offiziellen so und wählten Knorr zum Man of the Match.