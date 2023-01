Wintersport: Österreichs Ski-Verband versinkt im Chaos - Ex-Präsident Schröcksnadel in Rage

Ski alpin: Schlammschlacht beim ÖSV

Ein Giftpfeil auch in Richtung Schröcksnadel - was der sich nun nicht mehr gefallen lassen mag.

Ex-Präsident fordert Ortlieb-Rücktritt

Und er teilte gegen den Olympiasieger in der Abfahrt von Albertville 1992 aus: „Ich habe gelesen, dass er im (eigenen, Anm. d. Red.) Hotel in der Küche aushelfen muss. Wie soll so jemand, der den eigenen Betrieb nicht im Griff hat, den Verband führen?“

Daher hat Schröcksnadel nur eine Hoffnung: „Am besten für den ÖSV wäre es, wenn Patrick Ortlieb in der Küche bleibt und all seine Funktionen im Verband zurücklege. Sonst macht er ihn kaputt.“

Der so Gescholtene will jedoch kein weiteres Öl in die Flammen gießen. Auf Nachfrage des ORF Vorarlberg erklärte er seinen „Sauhaufen“-Spruch als aus dem Zusammenhang gerissen. „Ich habe sehr oft gesagt, dass wir einen sehr gut gehenden und funktionierenden Verband übernommen haben. Sollte das Wort gefallen sein – das mag sein – dann kann es nur in diesem ServusTV-Interview gewesen sein. Aber da habe ich mich auf etwas ganz anderes bezogen.“