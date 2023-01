Manchester City: Ilkay Gündogan vor United-Duell - "Irgendwas stimmt nicht“

Vor dem Knaller am Wochenende gegen den wieder erstarkten Stadtrivalen Manchester United ( Sa., ab 13.30 Uhr im LIVETICKER ) hat der Starspieler in Diensten von Manchester City nochmals seine Teamkollegen ermahnt.

ManCity: Gündogan nach Pokal-Aus bedient

„Auf jeden Fall würde ich sagen, dass es ein Mangel an Einstellung, Mangel an Selbstvertrauen, Mangel an Engagement war“, wird Gündogan im Mirror zitiert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Der deutsche Nationalspieler fügte an, nicht nur gegen Southampton, sondern auch bereits auch „in den letzten Wochen hatten wir Spiele, in denen wir es besser hätten machen können“.

Es fühle sich im Moment so an, „als würde im Team ein besonderes Rezept fehlen - Leistungen, Lust und Hunger sind vielleicht nicht mehr so wie in den letzten Jahren.“