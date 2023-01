MLB: Trade-Wirrwarr - Carlos Correa gehen 150 Millionen flöten

Correa bekam Mega-Angebot von den Giants

2014 hatte sich der Defensivmann eine Metallplatte zur Stabilisierung des rechten Sprunggelenks einsetzen lassen. Nichts, was ihn in der Vergangenheit als Profisportler jemals störte. Niemand hatte sich bisher daran gestört, sein erster Klub Houston Astros nicht und auch die Twins nicht. Die Zweifel der Giants an der Nachhaltigkeit des Deals waren allerdings so groß, dass sie das Angebot zurückzogen - nur drei Stunden vor der Präsentation.