Darts: Karriereende? Gabriel Clemens mit ehrlicher Antwort

Danke Gaga! So versetzte Clemens Deutschland ins Darts-Fieber

Bei der Darts-WM 2023 löst Gabriel Clemens mit seinem Halbfinaleinzug große Euphorie in Deutschland aus. Doch auch über die Zukunft macht sich der „German Giant“ Gedanken.

Bei der Darts-WM 2023 zieht er als erster Deutscher überhaupt in ein WM-Halbfinale im altehrwürdigen Ally Pally ein. Lohn dieser Glanzleistung ist Rang 19 in der PDC Order of Merit - ebenfalls eine historische Bestleistung aus deutscher Sicht.