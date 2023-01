„Monaco entscheidet“: Nübel-Rückkehr zu Bayern weiter offen

Torwart Alexander Nübel von der AS Monaco hat eine vorzeitige Rückkehr zu seinem Stammverein Bayern München nicht ausgeschlossen.

Torwart Alexander Nübel von der AS Monaco hat eine vorzeitige Rückkehr zu seinem Stammverein Bayern München nicht ausgeschlossen. „Im Fußball kann alles passieren, und nichts kann vorhergesagt werden. AS Monaco entscheidet“, sagte der 26-Jährige auf einer Pressekonferenz am Freitag.