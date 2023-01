Handball-WM 2023: Betten eingestürzt! Riesen-Aufregung um Kap Verde

Erst auf dem Boden, dann im Handball-Himmel. Die kapverdische Handballnationalmannschaft gewann ihr Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft gegen Uruguay mit 33:25. Es ist ihr erster Sieg bei einer WM überhaupt - und das, obwohl es vor der Partie große Aufregung in der Mannschaftsunterkunft gab.

Mitten in der Nacht mussten sechs Spieler das Hotel in Göteborg wechseln und kamen erst Mitternacht zur Ruhe. Grund waren die Betten in der Mannschaftsunterkunft, die scheinbar nicht für überdurchschnittlich große und demzufolge auch schwere Personen ausgelegt waren. Wie die schwedische Zeitung Aftonbladet berichtet, seien die Betten schwedischer Produktion schlichtweg zusammengebrochen.