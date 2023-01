Anzeige

Siegeszug hält an! RB Leipzig weiter in Meister-Manier RB Leipzig weiter in Meister-Manier

Umut "RBLZ_Umut" Gültekin (l.) und Anders "RBLZ_Vejrgang" Vejrgang (r.) marschieren weiter durch die Liga © @rblzgaming

Marc Engelbrecht

In der Süd-Ost-Division der Virtual Bundesliga Club Championship führt derzeit kein Weg an RB Leipzig vorbei. Der Titelverteidiger dominiert auch in FIFA 23 die Liga.

Wer soll diese Leipziger stoppen? Der amtierenden Meister der VBL CC knüpft zu Beginn der Rückrunde direkt an die Top-Form der ersten Saisonhälfte an und lässt der Konkurrenz weiterhin keine Chance.

Mit Siegen gegen Mainz (2:0, 1:0), Hoffenheim (2:1, 5:0), Regensburg (0:2, 7:1, 6:1) sowie Karlsruhe (2:0, 4:2) und damit dem Optimum von zwölf Punkten beendeten die Roten Bullen ihre Marathon-Session.

Im Eiltempo Richtung Grand Final

Für das Erfolgs-Duo Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin und Anders „RBLZ_Vejrgang“ Vejrgang standen in dieser Woche gleich vier Begegnungen auf dem Plan. Grund dafür war eine Vorverlegung des kommenden Doppelspieltags, an dem die Rebelz in London verweilen, um dort an der K.o.-Phase des EA Sports Cups teilzunehmen.

Vom Stress des vollen Terminkalender zeigte sich der VBL-Champion allerdings vollkommen unbeeindruckt. Stattdessen sorgte das Zweiergespann der Roten Bullen für ein Novum in der laufenden Saison. Durch vier weitere erfolgreiche Partien bauten die Sachsen die eigene Bilanz auf nun sieben Siegen in Serie aus.

Mit bereits 44 Punkten auf der Habenseite marschiert RB in einem regelrechten Eiltempo Richtung Grand Final. Von Verfolgern keine Spur. Hinter dem Spitzenreiter ballt es sich in der Tabelle dafür aber enorm. Lediglich fünf Zähler trennen die zweitplatzierten Frankfurter vom ersten Nicht-Playoff-Rang, den aktuell der 1. FC Heidenheim belegt.