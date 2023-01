Anzeige

FC Barcelona: ter Stegen bei Barca abgefeiert - folgt nun die Wachablösung im DFB-Team? Ter Stegens Angriff auf Neuer

Trapp glänzt: Wankt jetzt die Torhüter-Hierarchie beim DFB?

Ljubo Herceg

Marc-André ter Stegen ist in bestechender Form und hat den FC Barcelona durch seine Paraden ins Supercup-Finale geführt. Folgt nach der Neuer-Verletzung nun im DFB-Team die Wachablösung?

Spanien feiert nach dem Finaleinzug des FC Barcelona im Supercup Elfer-Killer Marc-André ter Stegen!

Der deutsche Nationaltorhüter ist in bestechender Form, hielt gegen Betis Sevilla die Strafstöße von Juanmi und William Carvalho und wurde somit zum Sieggaranten für sein Team. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Barcelonas Pedri. (NEWS: Barca ringt Betis nieder)

Barcas Juwel wurde daraufhin zum Man of the Match gewählt, doch die Auszeichnung gebührte seiner Meinung nach einem anderen. „Das hätte er (ter Stegen) sicher viel mehr verdient. Er hilft uns von Spiel zu Spiel“, schwärmte Pedri vom DFB-Torwart. „Marc ist top, das hat er in dieser Partie mal wieder bewiesen“, blies Ansu Fati ins selbe Horn.

Die Titelseiten in der spanischen Presse gehörten folgerichtig auch dem Ex-Gladbacher: „Ter Stegen war der Star des Spiels“, lobte die Sportzeitung Marca. „Der Deutsche ist nach wie vor in Topform.“ Für Mundo Deportivo war klar: „Ter Stegen beschert Barca ein Clásico-Finale.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Auch in der as gab es Lobeshymnen auf den 30-Jährigen: „Der deutsche Torhüter war der Held des Halbfinales. Und das nicht nur, weil er im Elfmeterschießen zwei Strafstöße parieren konnte, sondern auch, weil er ein großartiges Spiel mit einigen beeindruckenden, teilweise atemberaubenden Paraden auf der Torlinie zeigte. Der Deutsche hat Barcelona in das erste Finale der Xavi-Ära geführt.“ (NEWS: Real zittert sich ins Supercup-Finale - es kommt nun zum Clasico)

Ter Stegen: „Ich hätte in der Partie aber gerne weniger Arbeit“

Kein Wunder, denn die Katalanen konnten sich im ersten Durchgang vor allem bei ter Stegen bedanken, dass Betis nicht in Führung ging. In der 31. Minute kratzte er German Pezzellas Kopfball nach einer Ecke mit seiner linken Hand von der Linie. Ganz stark!

Und nach Robert Lewandowski 1:0-Führung (40.) vereitelte Barcas Nummer eins fünf Minuten später eine Doppelchance: Erst prüfte Rodri ter Stegen im kurzen Eck und legte den Abpraller anschließend auf Luiz Henrique zurück, dessen strammen Schuss der Deutsche ebenfalls aus dem rechten Eck kratzte. Sensationell!

Und was sagte der Hochgelobte zu seinen Heldentaten? „Wir bereiten uns auf alles vor. Was du siehst und studierst, ist nicht immer das, was am Ende dann auch eintritt. Letztlich ist es Glück, das heute auf unserer Seite war. Was zählt, ist, dass wir im Finale stehen. Ich hätte in der Partie aber gerne weniger Arbeit gehabt“, so ter Stegen.

Der gebürtige Gladbacher hat nach einer schwierigen Saison 2021/22 wieder zur Weltklasse-Form gefunden! Nach 16 Spieltagen steht Barcelona auf Platz eins mit drei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger und Champions-League-Sieger Real Madrid. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Insbesondere dank ter Stegen, der in der spanischen La Liga erst sechs Gegentore kassiert hat. Wettbewerbsübergreifend hielt er in 24 Pflichtspielen gar zwölf Mal die Null. Phänomenal. In der Vorsaison dagegen musste er in der 49 Pflichtspielen 57 Mal hinter sich greifen. Bereits zu Saisonbeginn war der deutsche Keeper gefeiert worden, die spanische Marca sprach gar von der „Wand“ ter Stegen.

Nach Neuer-Verletzung: Wachablösung im DFB-Team?

Die Vorsaison will ter Stegen gar nicht zu hochhängen, auch über seine starke Form möchte der bescheidene Barca-Keeper nicht viel reden, vielmehr gibt er das Lob an seine Teamkollegen weiter: „Ich glaube, dass ich mich seit einigen Jahren auf einem sehr guten Level befinde. Ich habe täglich eine spektakuläre Mannschaft um mich herum, die mich auch jeden Tag besser macht.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Nichtsdestotrotz will sich ter Stegen mit der Reservistenrolle in der deutschen Nationalmannschaft hinter dem langjährigen Stammtorhüter Manuel Neuer auf keinen Fall zufriedengeben. Daran könne man sich nicht gewöhnen, wenn man persönliche Ziele habe, sagte der 30-Jährige Ende Dezember 2022 im Interview mit Mundo Deportivo. (News: Ter Stegen in Spanien gefeiert)

„Natürlich würde ich gerne mehr spielen, aber man muss auch sagen, dass Manu in diesen Jahren einen tollen Job für die deutsche Nationalmannschaft gemacht hat, das und die Erfolge können wir nicht vergessen“, so ter Stegen und fügte an: „Ich bleibe immer gleich, ich versuche, bei Barca mein Bestes zu geben, um dem Trainer Lösungen anbieten zu können, falls er andere Ideen hat. Ich arbeite hart und kämpfe um die Position.“

DFB-Torhüter? "Da kannst du auch einen Toaster ins Tor stellen!"

Zumindest in den Länderspielen im März dürfte der gebürtige Gladbacher eine weitere Bewährungschance erhalten, da Neuer wegen seines Unterschenkelbruchs nicht zur Verfügung stehen wird.

Fällt Neuer länger aus?

Denn wie SPORT1 erfuhr, wird klubintern befürchtet, dass der Bayern-Kapitän länger ausfallen könnte als bislang prognostiziert. Aus dem Umfeld des fünfmaligen Welttorhüters hieß es kurz nach seiner OP, dass er ein Comeback in der Vorbereitung auf die neue Saison anpeile. Auch wenn die Bosse hoffen, dass dieser Plan aufgeht: Es gibt Zweifel daran. (NEWS: Bayerns Befürchtung bei Neuer)

Der 36-Jährige, der sich am rechten Bein auch schon einen Mittelfußbruch zugezogen hatte, wird allein aufgrund der hohen Belastung bei Sprungbewegungen mehr Regenerationszeit benötigen, um wieder voll belastbar zu sein - so die aktuelle Prognose. Deshalb suchen die Münchner händeringend einen neuen Top-Torhüter.

Flick öffnet ter Stegen die Tür

Flick dagegen muss nicht lange suchen, er muss sich nur zwischen ter Stegen und Trapp entscheiden. Eine Wachablösung im DFB-Team mit Blick auf die Heim-EM 2024? Was lange unvorstellbar schien, ist bei einem längeren Neuer-Ausfall nicht unwahrscheinlich. (NEWS: Alles Wichtige zum DFB-Team)

Zumal Flick zuletzt im ZDF die Tür öffnete: „Marc-Andre ter Stegen und Kevin Trapp werden 2023 die Chance bekommen, zu zeigen, was sie können. Wir haben gerade auf der Torhüterposition enorme Qualität.“ Flick wollte kein Versprechen an Neuer, der einen Rücktritt nach der WM ausgeschlossen hatte, abgeben: „Für ihn ist wichtig, dass er wieder fit wird und auf sein Leistungsniveau kommt.“

Experten zählen Neuer an

Und auch viele SPORT1-User und die Experten zählten Neuer bereits vor der Verletzung an. „Hansi Flick muss auch über Manuel Neuer nachdenken“, forderte Stefan Effenberg unmissverständlich im WM Doppelpass auf SPORT1.

Sein deutliches Statement: „Neuer ist nicht mehr unantastbar. Im Tor haben wir einen ter Stegen und einen Trapp hinter Neuer, das wäre dann mal ein Zeichen, auch für die Fans eineinhalb Jahren vor der EM, dann gehen die Fans den gemeinsamen Weg auch wieder mit.“

Auch Lothar Matthäus sprach sich für einen offenen Konkurrenzkampf aus und erkannte in der Bild: „Neuer hat Fehler gemacht, die man von ihm nicht kennt.“

