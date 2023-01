FC Bayern: Testspiel gegen RB Salzburg Heute LIVE im TV, Stream & Live-Ticker

Der FC Bayern trifft in in der Generalprobe vor dem Bundesliga-Restart auf RB Salzburg. Die Stimmung bei den Münchnern ist gut

Der FC Bayern hat sein Trainingslager beendet - bevor die Bundesliga-Saison wieder Fahrt aufnimmt, steht noch ein Testspiel an.

Die Münchner messen sich eine Woche vor dem Duell mit RB Leipzig mit dem österreichischen Topklub RB Salzburg. Die Partie wird um 18 Uhr am Campus des deutschen Rekordmeisters angepfiffen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Für die Münchner ist es das erste Spiel seit dem 12. November, als sich der Vereinsfußball in die WM-Pause verabschiedet hatte.

FC Bayern - FC Salzburg live: Meister testet vor Bundesliga-Start

Erst am Donnerstag waren die Bayern aus dem Camp in Katar zurückgekehrt. Das laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein voller Erfolg war. „Die Spieler und das Trainerteam haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben – im athletischen, aber auch im taktischen Bereich!“, sagte der ehemalige Profi im Interview mit SPORT1.