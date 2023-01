"Lurk", "Eco", "Safe" und Co. Das große Valorant-Begrifflichkeiten 1x1!

Anzeige

Retake? Lurk? Rotate? Wir erklären die wichtigsten Valorant eSports Begriffe. © Valorant Champions Tour via Twitter

Julian Spies

„Ok, kann einer bitte kurz den Backstab checken?“ – klare Sache, oder? Hier sind zehn wichtige Begriffe, mit denen jeder im Valorant eSports vertraut sein sollte.

Valorant gehört aktuell zu den beliebtesten Spielen der Gaming- und eSports-Szene überhaupt. Doch gerade, wenn man erst angefangen hat den Shooter zu spielen, ist nicht immer gleich klar, was Mitspieler mit bestimmten Kommandos meinen. Diese Liste soll Licht in das Dunkle des gängigen Spieler-Jargons bringen.

Zur Erinnerung: In Valorant treten zwei 5er-Teams gegeneinander an. Die Spieler schlüpfen dabei in die Rolle verschiedener Charaktere, alle mit vier einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet.

Im gängigsten Spielmodus versucht das angreifende Team eine Bombe, die sogenannte Spike, an einem von drei dafür vorgesehenen Punkten auf der Karte zu platzieren und diese letztendlich zum detonieren zu bringen. Das verteidigende Squad versucht das entsprechend zu verhindern, indem sie die aktivierte Spike entweder entschärft oder alle Mitglieder des gegnerischen Teams vorher ausschaltet, sodass die Bombe gar erst gelegt werden kann.

Gespielt wird eine Map dabei bis ein Team 13 Runden für sich entscheiden konnte. Nach 12 Runden werden die Seiten gewechselt. Angreifer werden Verteidiger und vice versa. Ähnlich wie bei Counter Strike wird man für gute Leistungen wie Kills und/oder dem Gewinnen einer Runde mit Geld entlohnt, dass es einem erlaubt bessere Ausrüstung in Form von Waffen oder zusätzlichen Fähigkeiten für die nächste Runde zu kaufen.

Zu Beginn jeder Partie startet man mit entsprechend wenig Geld. Aus diesem Grund unterscheiden sich die ersten Runden ausrüstungstechnisch oftmals grundlegend von den folgenden.

Spielzüge und Kommandos für Angreifer

Split: Bei einem Split-Play spielen die Angreifer den ausgewählten Zielpunkt von zwei verschieden Seiten an und ergattern somit zügig ein hohes Maß an Kartenkontrolle. Zudem kann auf diesem Weg in kurzer Zeit viel Information gewonnen werden.

Rush: Die Geschwindigkeit und das Überraschungsmoment sind hier die beiden entscheidenden Faktoren. Mit einem schnellen und geschlossenen Push versuchen die Attacker, die Verteidigungslinien zu überrennen und so Site-Control (= Kartenkontrolle über den Zielpunkt) zu erlangen. Einer der beliebtesten Agenten im Rush ist die Jett. Mit ihren Rauchbomben und der Aufwind-Fähigkeit ist sie wie gemacht für eine schnelle Einnahme von offenen Flächen.

Rotate: Wenn die Angreifer zum Rotate gezwungen werden, wird der Ansturm auf den ursprünglich gewählten Zielpunkt abgebrochen und ein anderer angespielt. Die Defensive übt im Vorhinein genug Druck auf das angreifende Team aus und lässt durch die Übermacht an Fähigkeiten und Feuerkraft keine andere Wahl, als zum Rückzug zu blasen.

Spielzüge und Kommandos für Verteidiger

Retake: In dem Moment, in dem das angreifende Team die Site kontrolliert und die Bombe platziert hat, geht es für die Verteidiger in den sogenannten Retake. In diesem versuchen die Defender, als Gruppe das Areal um die Spike zurückzuerobern, um diese dann sicher zu entschärfen. Essenziell für eine erfolgreiche Rückgewinnung ist hierbei das entschlossene Zusammenspiel der gesamten Mannschaft.

Off-Site: Bei einem „Off-Site“-Spielzug entscheidet sich die abwehrende Seite bewusst dafür, einen Teil der Karte zu Beginn nicht zu besetzen und im Gegenzug das restliche Gebiet aggressiver zu verteidigen. Somit kann bei direktem Kontakt geschlossen vorgegangen oder mit voller Stärke in den Retake gewechselt werden, falls die Gegner in den unbesetzten Bereich vorgerückt ist.

Backstab: Abgeleitet aus dem englischen Backstab löst sich beim „Rückenstich“ ein Spieler vom Rest der Mannschaft ab und wählt eine flankierende Route in Richtung Spawn der gegnerischen Gruppe. Durch den Angriff von zwei Seiten muss die unter Beschuss stehende Crew ihre Kräfte aufteilen und hat so weniger Positionen, die von allen Winkeln aus abgesichert sind.

Lurk: Wenn sich ein Spieler entscheidet, getrennt von seinem Team zu spielen und wichtige Kills an über Flanken spielenden Gegnern zu erzielen, spricht man von einem Lurk (zu deutsch: lauern). Eine zusätzliche Aufgabe in diesem Spielzug liegt im Ergattern von möglichst vielen Informationen. Für einen Lurk versteckt man sich normalerweise an unerwarteten Positionen auf der Karte, um das Gegenüber zu überraschen.

Weitere wichtige Begrifflichkeiten

Eco: Das richtige Wirtschaften ist in Valorant von großer Wichtigkeit. Manchmal ist es besser, in einer Runde nur eine Pistole oder kleine Waffe zu kaufen, um in dem nächsten genügenden Geld für den Erwerb schwerer Kaliber übrig zu haben. Eine Eco kommt also dann zum Einsatz, wenn das Bankkonto nicht genug gefüllt ist, um allen Spielern einen vollwertigen Kauf zu ermöglichen. Statistisch wird eine Runde für ein Team als Eco gewertet, wenn die Ausgaben unter 5k liegen.

Bonus: Von einer Bonusrunde spricht man, wenn ein Team während einer Spielhälfte die erste und zweite Runde gewonnen hat und möglichst viele der in der zweiten Runde gekauften Waffen mit in die Folgende nehmen kann. Um das zu ermöglichen, muss nach der gewonnenen Pistolen-Runde eine Anti-Eco gespielt werden. Dazu wird mit dem ergatterten Geld meistens eine Spectre oder andere Waffen der Mittelklasse zusammen mit einem Schild gekauft. Die andere Mannschaft muss in der zweiten Runde Sidearms (Handfeuerwaffen) kaufen, um in der Dritten überhaupt genügend Liquidität für bessere Waffen zu haben.

Save: Wenn bereits viele Mitspieler gestorben sind, lohnt es nicht immer, sich dem Feind zu stellen. Teure Waffen wie die Operator oder auch eine Odin sollten - wenn möglich - lieber gesichert und in die nächste Runde mitgenommen werden.