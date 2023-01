Deutsche Biathleten Zweite in der Staffel

In den ersten beiden Staffeln des Winters hatten die deutschen Männer die Ränge zwei und drei belegt. Am Samstag (14.25 Uhr) hoffen Anna Weidel, Vanessa Voigt, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick auf das zweite Staffelpodest des Winters. Am Sonntag stehen zum Abschluss des Heim-Weltcups (12.30 und 14.45 Uhr/alle ARD und Eurosport) die WM-Generalproben im Massenstart an.