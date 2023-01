Bundesliga: Augsburg holt kroatisches Sturmtalent Beljo

Der 20-Jährige wechselt vom kroatischen Erstligaklub NK Osijek zum Tabellen-14. und soll drei Millionen Euro Ablöse plus Boni kosten. Beljo unterschrieb bis 2027.

Der kroatische U21-Nationalspieler debütierte bereits mit 17 Jahren in der ersten Liga. In den vergangenen knapp eineinhalb Jahren kam er in 50 Spielen auf 23 Treffer und sechs Vorlagen.