NFL: Ravens-Star Lamar Jackson verkündet bitteres Aus

Star-Quarterback Lamar Jackson wird in der Nacht auf Montag beim Playoff-Start seiner Baltimore Ravens gegen die Cincinnati Benglas nicht auf dem Feld stehen.

Wie der MVP aus dem Jahr 2019 selbst via Twitter mitteilte, wird er bis dahin nicht rechtzeitig fit werden: „Ich wünsche mir nichts mehr, als mit meinen Jungs dort rauszugehen, aber ich kann meinen Jungs und Fans keine 100% von mir geben.“

Kann Huntley die Ravens zum Sieg führen?

Besonders pikant ist vor diesem Hintergrund, dass Jacksons Vertrag in Baltimore nach dieser Spielzeit aufläuft und er bereits mehrere Angebote ablehnte.

Fans warfen ihm deswegen bereits in den vergangen Wochen vor, bewusst kein Spiel mehr in dieser Saison absolvieren zu wollen, um in diesem Sommer einen hoch dotierten Vertrag bei einer anderen Franchise zu unterschreiben.