Ski alpin: Deutscher Ski-Star sorgt in Wengen für Schreckmoment

Romed Baumann kommt im Super-G in Wengen bei hoher Geschwindigkeit fast zu Sturz, kann das Schlimmste aber gerade noch verhindern. Felix Neureuther spricht von Riesenglück.

Beim Super-G auf der traditionsreichen Lauberhornstrecke erwischte der deutsche Skifahrer bei großer Geschwindigkeit eine Welle nach dem Haneggschuss, was ihm den Außenski wegzog. Nur mit Mühe verhinderte einen Sturz.

Neureuther: „Da hat er Riesenglück gehabt“

„Da hat er Riesenglück gehabt. Mit 136 km/h in so einen Schlag reinzufahren. Das kann sehr gefährlich werden“, sagte ARD-Experte Felix Neureuther bei der Live-Übertragung am Mikrofon.