Zwei Super-G in St. Anton

Das alpine Ski-Rennen in St. Anton wurde abgesagt © AFP/SID/JOE KLAMAR

St. Anton am Arlberg (SID) - Das Wetter bringt den alpinen Ski-Weltcup weiter durcheinander. Weil im österreichischen St. Anton auch am Freitag kein Abfahrtstraining möglich war, muss das dort für Samstag geplante Rennen in der Königsdisziplin entfallen.