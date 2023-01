FC Bayern: Nagelsmanns Reifeprozess - Was jetzt viel besser läuft

FC Bayern: Spieler verstehen Nagelsmann besser

Ein weiterer Punkt, der die Gesamtatmosphäre positiv beeinflusst hat: Die Spieler verstehen besser, was Nagelsmann im Training von ihnen will.

„Ich habe gelernt, dass wir gewisse Dinge nicht übertreiben beziehungsweise reduzieren“, gesteht Nagelsmann. Dennoch: Die Vorbereitung in Doha hatte es in sich! (NEWS: Bayern-Gerücht sorgt für Zündstoff)

FC Bayern: Hartes Trainingslager - gute Stimmung

Nach dem Trainingslager in Doha sieht es trotz der schwierigen Aufgabe in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain (Hinspiel am 14. Februar auswärts) nicht danach aus, als würden die Bayern an ihre Schwächephase von 2022 anknüpfen.