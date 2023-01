Historische Leistung im Schatten des Cristiano-Ronaldo-Wirbels

Dabei hat ten Hag mit den Red Devils einen famosen Saisonstart hingelegt, nachdem der englische Rekordmeister in den vergangenen Jahren in der Premier League wenig zu melden hatte.

Ten Hag küsst die Red Devils wach

Seit dem Abschied von Trainer-Legende Sir Alex Ferguson, der ManUnited von 1986 bis 2013 äußerst erfolgreich trainiert hatte, suchten sieben Coaches in neun Jahren ihr Glück im Theatre of Dreams - darunter so klangvolle Namen wie Louis van Gaal und José Mourinho, oder die Ex-Stars Ryan Giggs, Ole Gunnar Solskjaer und Michael Carrick. Der ganz große Wurf gelang keinem, zuletzt auch Ralf Rangnick nicht.