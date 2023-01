Kein Berater mehr! BVB-Star vertritt sich jetzt selbst

Das Fußball- bzw. Berater-Business ist kein Pappenstiel. Dennoch vertritt sich ein belgischer Nationalspieler bei Borussia Dortmund von nun an selbst, wie der BVB-Star SPORT1 exklusiv erzählt hat.

Hintergrund: Sein langjähriger Agent Jacques Lichtenstein, der sich mittlerweile von gesundheitlichen Problemen erholt hat, will sich aus dem Beratergeschäft zurückziehen.

Meunier, der sich im BVB-Trainingslager in Marbella eine Muskelverletzung zuzog, sagte SPORT1: „Es stimmt, dass ich mich nun selbst vertrete. Ich finde das nicht ungewöhnlich. Ich bin lange im Fußball-Geschäft und kenne nach all den Jahren die Verantwortlichen aller großen Vereine. Ich habe alle Kontakte. Wenn es irgendwann vielleicht so weit sein sollte, dass ich eine neue Herausforderung brauche, kann ich die Vereine selbst anrufen und dies regeln.“