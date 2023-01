Skispringen: Freitag Vierte, Loutitt schreibt Geschichte für Kanada

Skispringen: Erster Frauen-Triumph für Kanada

Althaus und Freitag gehen somit am Samstag (9.00) als Mitfavoritinnen in den ersten Super-Team-Wettbewerb der Weltcup-Geschichte. In dem neuen Format, das am 11. Februar auch bei den Männern getestet wird, bilden je zwei Athletinnen einer Nation eine Mannschaft.